Nasconde cocaina in mascherina, preso pusher in monopattino

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Un pusher di 44 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano mentre si spostava su un monopattino per consegnare le dosi che nascondeva nella propria mascherina. Poco dopo la mezzanotte di ieri gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno fermato l'uomo in via Tina di Lorenzo, lo hanno notato proprio perché si muoveva oltre l'orario previsto dall'ordinanza che impone il coprifuoco. Alla vista delle divise il 44enne ha tentato la fuga percorrendo diverse strade in controsenso e accedendo in aree pedonali non percorribili dalla volante. Una volta fermato ha detto che era in cerca di un distributore di sigarette ma gli agenti lo hanno visto superare due tabaccai, entrambi molto distanti dalla sua abitazione. L'uomo, che ha precedenti per droga, nascondeva 6 dosi di cocaina all'interno della mascherina. Nel corso della perquisizione a casa sono state scoperte 10 dosi di cocaina (4,2 grammi) e poco meno di un grammo di hashish, tutto nascosto nel montante delle porte. Oltre ad essere arrestato è stato anche multato per l'inosservanza alle norme anti-Covid19. (ANSA).