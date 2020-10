Onu: francobollo italiano per i 75 anni delle Nazioni Unite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il 24 ottobre 1945 entrò in vigore lo statuto dell'Onu, questa data è celebrata come giornata delle Nazioni Unite e quest'anno cade nel settancinquesimo anniversario. L'Italia ha deciso di ricordare la ricorrenza con l'emissione di un apposito francobollo che, nel colore blu tipico dell'Onu, riproduce il logo dei 75 anni delle Nazioni Unite. Il francobollo emesso oggi corrisponde alla tariffa della posta ordinaria spedita nei paesi dell'Oceania, pari a 3,10 euro. Il bollettino illustrativo dell'emissione è stato stilato da Stefano Buffagni, Vice Ministro dello Sviluppo Economico (il dicastero responsabile del settore postale). Buffagni scrive nel testo che ''la Carta delle Nazioni Unite ancora oggi è un caposaldo mondiale della democrazia e della volontà dei popoli di non ripetere gli errori e gli orrori del passato''. (ANSA).