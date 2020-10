Sabbia e una tartaruga in valigia,turisti multati a Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 24 OTT - Quattro turisti multati, un quinto denunciato, 265 pietre e conchiglie, 700 grammi di sabbia e una tartaruga viva sequestrati. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza all'aeroporto di Cagliari-Elmas e nel porto del capoluogo sui turisti in partenza. Proprio durante il controllo di un turista calabrese di 45 anni che stava lasciando in auto la Sardegna, i militari delle Fiamme gialle hanno notato sul sedile una piccola scatola di cartone che presentava dei fori sul coperchio: al suo interno era custodita una tartaruga, un esemplare protetto di Testudo Marginata (più comunemente conosciuta come Tartaruga sarda). Il turista si è giustificato dicendo che l'aveva trovata sul ciglio della strada. Per il 45enne è scattata la denuncia per violazione delle disposizioni in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. La tartaruga è stata affidata alle cure di una clinica veterinaria del capoluogo. In aeroporto, invece, sono state sequestrate complessivamente 253 conchiglie, 12 ciottoli di mare e 700 grammi di sabbia, prelevati illegalmente dalle spiagge sarde. Un 66enne polacco nascondeva in valigia 92 conchiglie rubate dalla spiaggia del Poetto; 64 conchiglie prelevate dalla spiaggia di San Giovanni a Muravera sono state trovate nei bagagli di un 60enne lombardo. Nella valigia di un altro polacco di 39 anni sono state rinvenute 97 conchiglie e 12 ciottoli presi a Mari Pintau, mentre una bottiglia piena di sabbia rubata a Cabras è stata trovata nella borsa di una francese di 53 anni. Tutti i turisti dovranno pagare una multa. (ANSA).