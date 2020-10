Trump vota di persona in Florida, 'sono all'antica'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Donald Trump ha votato anticipatamente, senza Melania, a West Palm Beach, Florida, vicino alla sua residenza di Mar-a-Lago, salutato da due ali di folla lungo la strada. Di solito votava a New York ma lo scorso anno ha cambiato residenza, voltando le spalle ad una citta' che non lo ama. Ieri sera in un comizio nello Sunshine State aveva spiegato che gli piace votare di persona: "sono all'antica, immagino", aveva detto il presidente, ostile al voto per posta che associa ai brogli. Trump e' impegnato oggi in un tour de force, con comizi in North Carolina, Ohio e Wisconsin. (ANSA).