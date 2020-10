Usa 2020: duello tv visto da 63 milioni spettatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Sono circa 63 milioni gli spettatori che hanno visto il secondo ed ultimo duello tv tra Donald Trump e Joe Biden. E' il risultato rilevato dalla società di analisi dati Nielsen. Nel dibattito Trump ha graffiato ma non ha sfondato, parlando solo alla sua base senza offrire alcuna novità per la sua rielezione. Biden si è difeso e ha contrattaccato bene, parlando al Paese e rafforzando il suo messaggio alla middle class. Questo in sintesi il giudizio sul secondo e ultimo duello presidenziale tv degli analisti, che in maggioranza assegnano la vittoria ai punti allo sfidante, come i sondaggi istantanei della Cnn (53% a 39%). (ANSA).