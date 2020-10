© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - "Ho votato per un tizio di nome Trump": il presidente ha risposto cosi', con tono scherzoso, ai giornalisti che lo attendevano fuori dal seggio. "Un onore votare: tutto perfetto. e' stato un voto molto sicuro", ha sottolineato Trump, complimentandosi per l'organizzazione al seggio e annunciando poi le tappe che lo attendono oggi in tre differenti Stati. (ANSA).