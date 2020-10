Covid: 1.863 casi Toscana, oltre il doppio in una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - In una settimana la Toscana raddoppia i contagi e supera i 30.000 positivi complessivi: nelle ultime 24 ore sono 1.863 i nuovi casi (+ 6,3% rispetto a ieri), età media 46 anni, erano 906 domenica scorsa 18 ottobre.I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.000.835, 13.811 in più rispetto a ieri. Sono 8.781 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo: il 18 ottobre era del 10,1% su 8.981 persone sottoposte a test. Oggi si registrano anche 14 decessi - 9 uomini e 5 donne, età media di 83,5 anni -: relativamente alla provincia di residenza sono 6 i pazienti morti a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 98 ricoveri in più, per un totale di 825: di questi 111 in terapia intensiva, 24 in più rispetto a ieri. Complessivamente da inizio epidemia in Toscana si registrano 31.290 casi e 1.262 decessi. I guariti rispetto a ieri crescono dell'1,7% e raggiungono quota 12.708 (40,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 17.320, +10,4% rispetto a ieri. Sono poi 16.495 i positivi in isolamento a casa, altre 22.799 sono anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).