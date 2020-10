Covid: in struttura Mortara morte 11 suore su 56 positive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MORTARA (PAVIA), 25 OTT - Sale a 11 il numero di suore Pianzoline decedute per Covid su 56 di quelle risultate positive nella casa albergo dell'ordine in via Mazza a Mortara, nel Pavese. Ora, spiega la Provincia Pavese, 27 suore sono ricoverate in un centro di cura a Rivanazzano due si trovano all'ospedale di Voghera mentre 15 asintomatiche sono rimaste nella struttura di Mortara, dove il focolaio è scoppiato intorno al 10 ottobre. Oltre alle suore sono risultati positivi anche 12 laici, fra cui il medico curante delle religiose. (ANSA).