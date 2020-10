Covid, nelle Marche 227 ricoverati, 26 in intensiva, un decesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Sono saliti a 227 i ricoverati per covid negli ospedali marchigiani nelle ultime 24ore, 24 in più rispetto al giorno precedente. Il consueto aggiornamento del Servizio Sanità della Regione registra un decesso, un 88enne di Ripatransone con patologie pregresse, morto all'ospedale di Fermo. I pazienti in terapia intensiva sono sono 26 (+3), quelli in terapia semi intensiva sono 33 (+20). Sono saliti a 3.499 i positivi in isolamento domiciliare: sommandoli con i ricoverati, il totale degli attualmente positivi è 3.726. I degenti in terapia intensiva sono a Torrette di Ancona (14), al pediatrico Salesi di Ancona (1), San Benedetto del Tronto (5), a Marche Nord (6). Quelli in semi intensiva sono distribuiti tra Marche nord (14), Torrette (9), Macerata (4), San Benedetto del Tronto (6). Domani dovrebbe cominciare il trasferimento al Covid Hospital alla Fiera di Civitanova Marche dove sono stati allestiti 14 posti letto in semi intensiva. I 201 pazienti in reparti non intensivi sono distribuiti tra Marche Nord, Torrette, Salesi, Inrca di Ancona, Fermo, Jesi, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata. Sono 46 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). Infine ci sono 7.243 persone in quarantena per contatti con i contagiati: 1.159 con sintomi, 248 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 6.711. (ANSA).