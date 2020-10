Covid: volano contagi in Alto Adige, +339

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - Volano i contagi in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.753 tamponi. Sono stati registrati 339 nuovi casi positivi, contro i 277 di ieri. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 116 pazienti Covid (ieri 102), nelle cliniche private il numero resta invariato (31), mentre i ricoveri in terapia intensiva scende da 12 a 11. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.327, in leggero calo rispetto a ieri (6.355). (ANSA).