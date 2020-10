Dpcm: Toti, misure incongruenti e dal sapore punitivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - "Il Governo ha firmato nella notte il nuovo Decreto con ulteriori restrizioni. Vista la situazione sanitaria nuove misure andavano sicuramente prese, ma alcune appaiono francamente incongruenti e dal sapore punitivo". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Faccebook. "La chiusura alle 18 dei ristoranti ad esempio - spiega -. Come Regioni avevamo chiesto infatti che fosse portata alle 23. Spero che almeno questa volta il sistema di risarcimento sia efficace e puntuale, perché si rischia la chiusura di molte imprese". "Sul fronte sanitario - prosegue Toti - non sono state colte molte delle semplificazioni sul sistema di "tracciamento" che avevamo proposto. Procedure che oggi impegnano, ormai inutilmente, centinaia di addetti del nostro sistema sanitario". "Come impostazione generale, resto convinto che sarebbero più utili misure per proteggere o lasciare a casa le persone più fragili (anziani, cittadini che soffrono di patologie varie) e cercare di convivere col virus - aggiunge - Lo dico senza sottovalutare il pericolo del Covid, avendo passato la mattina al telefono con la nostra sanità, ma nella consapevolezza che anche la crisi economica faccia davvero più male di quel che ci si possa immaginare". "Comunque - conclude - studieremo tutte le novità e le applicheremo. Nel mentre continuiamo a lavorare per incrementare l'offerta dei nostri ospedali. Il mio appello va a tutti voi: rispettate le regole, indossate sempre la mascherina. Impegniamoci insieme a non rendere vano lo sforzo che tanti da domani faranno per tutti noi". (ANSA).