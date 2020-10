Lombardia lancia 'The Covid Dilemma'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Si chiama "The Covid dilemma" la nuova campagna di Regione Lombardia, un'azione che viene definita "innovativa e diretta" con cinque domande dirette: - indossare la mascherina o indossare il respiratore? - lavarsi spesso le mani o lavarsene le mani? - essere negativi o negazionisti? - fermare il virus o fermare il sistema sanitario? - evitare i luoghi affollati o affollare le terapie intensive? "The Covid Dilemma" è un invito ad osservare sempre poche e semplici regole per il contenimento della pandemia in corso - si legge in una nota - e si pone come obiettivo principale la corretta diffusione di informazioni utili ai cittadini con il claim "La scelta è tua, ma le conseguenze riguardano tutti noi. Aiutaci a contenere la diffusione del Coronavirus, prima che sia troppo tardi". Intende promuovere, inoltre, l'importanza di utilizzare tutti i provvedimenti raccomandati dall'Oms e dal Ministero della Salute come misure di prevenzione dal contagio. "Un appello al senso di responsabilità - si conclude nella nota - che il presidente Attilio Fontana vuole rivolgere a tutti i lombardi per fermare l'incessante diffusione del virus. Una campagna informativa, dai toni diretti ma non accusatori, che prevede affissioni, spot televisivi e diffusione web nei prossimi giorni su tutto il territorio lombardo". (ANSA).