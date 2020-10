Monte Bianco: spedizione Casa Pound, 'rivendichiamo confini'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Una trentina di militanti di CasaPound Italia sono saliti oggi sul Monte Bianco "invadendo - come scrivono in una nota - il ghiacciaio francese per rivendicare i confini nazionali italiani, scippati dalla Francia nel più completo disinteresse del governo italiano". La spedizione alpinistica di CPI ha tracciato con la vernice rossa la scritta 'Italia', proprio nella zona diventata tema di disputa. Poi hanno accesso fumogeni tricolori e piantato una grande bandiera italiana. "È inaccettabile - continua la nota - che nel 2020 la Francia compia simili atti di prepotenza nonostante la tanto decantata solidarietà europea". "Con questa azione - concludono da Casa Pound - esigiamo una reazione forte dal governo italiano che, invece di chiudere l'Italia intera e le sue attività commerciali, deve controllare e difendere i confini nazionali di una nazione da troppo tempo umiliata". (ANSA).