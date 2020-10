Usa 2020: Brad Pitt gira uno spot per Joe Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Brad Pitt gira uno spot per la campagna di Joe Biden in cui definisce il candidato democratico "presidente di tutti gli americani". L'attore premio Oscar per "C'era una volta... a Hollywood" e' la voce narrante di un breve filmato in cui si vede l'ex vicepresidente che incontra gruppi di elettori, con la vice del ticket Kamala Harris, e poi su un palco con la moglie Jill. "L'America e' un posto per tutti, per quelli che scelgono questo paese e per quelli che combattono per questo paese. Alcuni sono repubblicani, altri democratici, e la maggior parte sta nel mezzo", dice la star osservando che gli americani sono uniti in quel che vogliono da un leader: "Qualcuno che capisca le loro speranze, i loro sogni, le loro sofferenze, che ascolti e che unisca. Che lavori allo stesso modo per chi ha votato per lui e per chi non ha votato per lui. Che sia un presidente di tutti gli americani". (ANSA).