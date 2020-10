© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - L'ex presidente Usa Barack Obama proseguirà la sua campagna a favore di Joe Biden e Kamala Harris martedì a Orlando, Florida. Lo rende noto lo staff del candidato dem alla Casa Bianca. Obama ha tenuto un comizio in formato drive-in ieri a Miami, sempre nel Sunshine State, e l'altro ieri a Philadelphia, in Pennsylvania. Entrambi sono Stati in bilico. (ANSA).