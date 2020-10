Ana taglierà di 3.500 posti di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 26 OTT - All Nippon Airways (Ana) è pronta ad annunciare un taglio di 3.500 posti di lavoro entro l'anno fiscale 2022, per tentare di arginare la crisi sul settore aereo causata dalla pandemia del coronavirus. Il primo vettore giapponese - che al momento impiega circa 46.000 dipendenti - intende limitare la forza lavoro già da quest'anno, tramite offerte di prepensionamento e il trasferimento temporaneo di impiegati ad altre divisioni all'interno del gruppo, mentre le nuove assunzioni saranno ridotte di un quinto a partire dal 2021. Il piano industriale sarà presentato dal gruppo domani e comporterà una riduzione dei costi operativi di 100 miliardi di yen, anticipano i media giapponesi, l'equivalente di 810 milioni di euro, con un ridimensionamento dello stipendio del 30% per circa 15mila dipendenti.