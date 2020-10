Centro Wiesenthal, 'Erdogan non conosce la storia'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 26 OTT - "Erdogan? un 'grande esperto di storia', lo conosciamo bene! Ancora non ha interiorizzato il fatto che ci sia stato un genocidio di Armeni ad opera dei Turchi". Questo il commento di Efraim Zuroff, direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme alle affermazioni del presidente turco. "Non c'e' alcun modo - ha detto all'ANSA - di paragonare la condizioni di cui beneficiano i musulmani oggi in Francia con quelle degli ebrei in Europa 80 anni fa. Sui rapporti tra Israele e Azerbaigian, Zuroff ha sottolineato che "sono molto complessi ed hanno a che vedere con il confronto con l'Iran" (ANSA).