Covid: Marche, 238 casi in un giorno su 1.026 nuove diagnosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Si mantiene alto il numero di contagi registrati nelle Marche in 24ore e anzi la percentuale positivi/tamponi sale: dopo il picco di 521 (2.392 tamponi; 21,7%) casi della penultima rilevazione, oggi i positivi sono 238 su 1.026 campioni analizzati (circa 23,2%). Sono stati in tutto 1.061 i tamponi analizzati nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche, di cui 35 nel percorso guariti. Particolarmente alto il numero di positività nella provincia di Ancona (150); seguono Macerata (25), Pesaro Urbino (19), Ascoli Piceno (18), Fermo (15), oltre a 11 contagi provenienti da fuori regione. I casi comprendono soggetti con sintomi (29), contatti in setting domestico (75), rientri dall'estero (sono 5; da Perù e Bangladesh), contatti stretti di casi positivi (56), in setting lavorativo (10), in ambiente di vita/divertimento (8), in setting assistenziale (6), in setting scolastico/formativo (12) e in screening in ambito sanitario (2). Di 35 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).