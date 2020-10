Covid: Sala, pensiamo a drive in dedicati alla scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala questo "è il momento dell'unità e della ricerca di soluzioni utili" e quindi il Comune "ha dato la disponibilità ad attivare uno o più drive in dedicati specificamente alle scuole, dagli studenti ai docenti al personale non docente". Inoltre, ha spiegato Sala intervenendo in Consiglio comunale, "bisogna aumentare l'efficacia della sanità di prossimità" e "stiamo lavorando per individuare spazi per quarantene e positivi non gravi per alleggerire il carico sugli ospedali". (ANSA).