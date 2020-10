Evo Morales compie gli anni, ma non si sa dov'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 OTT - L'ex presidente della Bolivia Evo Morales compie oggi 61 anni, e la comunità dei boliviani in Argentina, Paese dove è rimasto in esilio da quasi un anno, ha preparato una giornata di festeggiamenti, nonostante nessuno sappia dove si trovi esattamente. Nato a Orinoca il 26 ottobre 1959 Morales, dopo una gioventù trascorsa come sindacalista dei 'cocalero' del Chapare, ha gestito le sorti della Bolivia per 14 anni, dal 2006 al 2019, quando le elezioni in cui aveva ottenuto un quarto mandato sono state annullate per il sospetto di brogli sollevato dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Sabato fonti giornalistiche hanno indicato che l' ex capo di Stato si sarebbe trasferito a Caracas con un aereo della compagnia venezuelana Conviasa, con l'intenzione di tornare a Buenos Aires ieri per partecipare ai festeggiamenti per il suo compleanno, ma negli ultimi giorni non sono state mostrate immagini inequivocabili della sua presenza in Venezuela. (ANSA).