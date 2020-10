© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 OTT - Donald Trump e la sua famiglia hanno in programma di restare a Washington il giorno delle elezioni presidenziali del 3 novembre e di passare la notte elettorale alla Casa Bianca. Lo riportano fonti vicine al presidente americano che parlano anche di preparativi per un "grande party" nel vicino Trump Hotel. Si allontanerebbe invece l'ipotesi di una presenza di Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, a Palm Beach in Florida. (ANSA).