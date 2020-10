Traffico bloccato in A22 nel Modenese, per un incidente, in carreggiata Sud. Sono chiusi in entrata gli svincoli di Carpi e Campogalliano, e l’allacciamento con l’A1, in direzione Brennero. Sul posto le forze di soccorso e dell’ordine. Si sono formate code.

