Maccalli fuori quarantena, tutti a messa

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Padre Gigi Maccalli è finalmente libero. Il missionario, liberato lo scorso 8 ottobre in Mali dove era stato portato dopo il sequestro in Niger nel settembre 2018, ha finito la quarantena. E, dopo una visita a Genova alla Società per le missioni africane, ha celebrato ieri messa nel suo paese, Madignano, in provincia di Cremona. Anzi messa con bis. Dato il distanziamento - spiega La Provincia di Cremona - non è bastata la chiesa per contenere tutti i fedeli e così è stato approntato per la celebrazione anche il cortile dell'oratorio, dove Maccalli ha presieduto una seconda messa. "Sono emozionato come alla prima messa, se non di più" ha ammesso con i fedeli prima della celebrazione. (ANSA).