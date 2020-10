Scendono i nuovi casi in Italia (+17.012), ma sono calati anche i tamponi (+ 124.686). 141 i morti

Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando che nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime. In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880.

I pazienti in terapia intensiva a causa del Covid sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a ieri. Sono 222.403 le persone positivi in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetti a ieri.

La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. Lo si evince dal nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (124.686) sono circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880.