Torino, dopo folla domenica centro città deserto

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Strade deserte nel centro di Torino, nel lunedì dopo la firma dell'ultimo Dpcm. Un panorama molto differente, complice forse anche la pioggia, da quello di ieri, quando i portici d via Roma e via Po erano affollati, come pure le altre vie e piazze del centro storico, con numerosi clienti in bar e pasticcerie e una forte affluenza, sia pure regolata al check-point con la misurazione della febbre e il contingentamento degli accessi, al mercato agroalimentare allestito in piazza Bodoni dalla Coldiretti. Poche oggi le persone anche sui mezzi pubblici e rari i passeggeri in attesa alle fermate. A differenza delle chiusure per turno programmate normalmente il lunedì mattina, invece, la maggioranza dei negozi è aperta, ma scarseggiano i clienti. (ANSA).