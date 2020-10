Biden avanti ma Trump accorcia a sette giorni dal voto

A una settimana dal voto per le presidenziali Usa Joe Biden resta saldamente in testa ma il suo vantaggio su Donald Trump si assottiglia a 7,8 punti. E' quanto emerge dal sito RealClearPolitics che calcola la media di tutti i principali sondaggi e che fino alla seconda settimana di ottobre dava l'ex vicepresidente avanti di oltre 10 punti. Sul fronte degli stati chiave il distacco di Trump e' sceso a 4 punti, con un sostanziale testa a testa in Florida, Georgia, Iowa, North Carolina, Ohio e Arizona.

