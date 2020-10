© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 27 OTT - In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 16.550 nuovi casi di Covid-19 e il decesso di 320 persone: si tratta del numero più alto di morti finora registrato dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati ufficiali, in Russia si contano in totale 1.547.774 contagi e 26.589 decessi provocati dal Covid-19. (ANSA).