Covid: Spagna, medici in sciopero per 24 ore

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - I medici spagnoli hanno indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro l'incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di coronavirus. Lo riportano i media spagnoli. Per il Cesm, il principale sindacato dei medici in Spagna, l'adesione all'agitazione è stata dell'85% ma per le autorità della regione di Madrid in quell'area, la più colpita dal Covid.19, ha partecipato solo il 7,6%. Lo sciopero, fa sapere il sindacato, si svolgerà l'ultimo martedì di ogni mese per una durata di tempo indeterminata. (ANSA).