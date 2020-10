India: Pompeo a Delhi, firmato accordo cooperazione Difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 27 OTT - India e Usa hanno siglato oggi a New Delhi il Beca (Basic Exchange and Cooperation Agreement), un accordo di collaborazione militare che prevede lo scambio di dati satellitari, mappe geospaziali e tecnologie militari di altissimo profilo: ne dà notizia l'agenzia di stampa PTI. La firma del patto, già definito una pietra miliare nei rapporti tra i due paesi, è stata annunciata nella conferenza stampa tenutasi a conclusione del colloquio tra il Segretario alla Difesa statunitense Mark Esper con la sua controparte indiana Rajnath Singh, nell'ambito dell'incontro "2+2" di ieri e oggi che ha visto anche il dialogo del Segretario di Stato Mike Pompeo col Ministro agli Esteri indiano S. Jaishankar. (ANSA).