Israele, sdegno per paragone di Erdogan su ebrei Shoah

(ANSA) - TEL AVIV, 27 OTT - Israele ha respinto "con sdegno" l'equiparazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan fra la lotta contro l'estremismo islamico in Francia e la politica dei nazisti e dei razzisti nei confronti degli ebrei prima della Seconda guerra mondiale. "Noi riteniamo - ha detto Lior Hayat, portavoce del ministero degli Esteri israeliano - che gli appelli al boicottaggio di prodotti nei confronti della Francia rappresentino un cinico sfruttamento politico della libertà di espressione che fomenta odio, così come avviene per gli appelli ipocriti al boicottaggio di Israele". (ANSA).