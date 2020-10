Onu annulla incontri in presenza dopo contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - L'Onu ha annullato tutti gli incontri in presenza in programma per questa settimana presso la sede di New York dopo la scoperta di cinque casi di contagio da Covid-19 all'interno della missione diplomatica del Niger. Lo hanno annunciato le Nazioni Unite. La raccomandazione iniziale del servizio medico era quella di annullare gli incontri di persona solo per oggi, in attesa di risalire ai contatti delle persone contagiate, ma il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite Volkan Bozkir, ha poi indicato che questa misura è stata prorogata fino alla fine della settimana, su raccomandazione del segretario generale Antonio Guterres, "al fine di misurare meglio l'entità dell'esposizione al virus e per completare una procedura di tracciabilità completa" delle persone con cui i malati sono stati in contatto. Il Niger è uno dei membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, presieduto al momento dalla Russia. Convocato per oggi, si è svolto in videoconferenza. È la prima volta che le Nazioni Unite cancellano le riunioni in presenza dopo la ripresa parziale delle attività nell'estate scorsa. La maggior parte degli incontri si svolge comunque in modalità virtuale. (ANSA).