Premier polacco convoca esercito contro proteste aborto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARSAVIA, 27 OTT - Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha criticato aspramente le proteste in tutto il paese contro le limitazioni all'aborto, annunciando una dura risposta "ad atti di barbarie, vandalismo e alle aggressioni". Morawiecki ha chiesto l'aiuto dell'esercito, con una delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. In un dichiarazione diffusa su youtube, il premier esprime timore per l'escalation della tensione sociale e si rivolge alla "saggezza della maggioranza silenziosa" chiedendo di rispettare le misure della pandemia. (ANSA).