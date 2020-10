Talebani Pakistan, i blasfemi subiranno conseguenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 27 OTT - "I Talebani apprezzano il boicottaggio dei prodotti francesi da parte dei musulmani oppressi. Tuttavia, non è sufficiente: i blasfemi dovrebbero subire conseguenze. La comunità islamica dimostrerà la sua lealtà al Profeta". Lo dichiara il portavoce del Tehrik Taliban Pakistan (Ttp), Muhammad Khorasani, in un messaggio whatsapp all'ANSA, condannando la pubblicazione delle vignette su Maometto in Francia e sostenendo che il presidente Emmanuel Macron abbia "superato ogni limite sfidando il credo dell'intera comunità islamica". (ANSA).