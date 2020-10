Umbria quadruplicato tamponi Covid giornalieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - L'Umbria "ha più che quadruplicato" i tamponi Covid eseguiti giornalmente rispetto alla fase 1 della pandemia. Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa. "Siamo tra le prime quattro regioni d'Italia per numero di tamponi in rapporto agli abitanti" ha aggiunto. "Testiamo - ha detto ancora Tesei - il 3% della popolazione umbra complessiva tutte le settimane. Questo tracciamento rimane e sarà rafforzato però non possiamo pensare anche qui che siamo avulsi da un contesto nazionale dove è saltato il tracciamento proprio per i numeri straordinari in tutto il Paese. Noi li continueremo cercando di farli in maniera sempre più puntuale e precisa per prevenire il più possibile il ricorso agli ospedali". La presidente ha anche annunciato un accordo straordinario con l'Università degli Studi di Perugia che metterà a disposizione 150 nuovi tracciatori". (ANSA).