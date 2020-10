Vicepresidente Commissione Schinas positivo al covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 27 - Il vicepresidente per la promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato su Twitter. Schinas si è messo in autoisolamento. E' il secondo commissario europeo positivo al coronavirus dopo la commissaria europea all'Innovazione e alla Ricerca, Mariya Gabriel. "Ho appena saputo che il mio regolare test Covid prima del Collegio è risultato positivo - ha scritto Schinas su Twitter -. Ora mi sto autoisolando come richiesto". (ANSA).