ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto oltre 2.000 casi, "è turbolenza"

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Il Veneto sfonda i 2.000 casi giornalieri di Covid-19, con 2.143 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 49.135 malati. Il Bollettino regionale registra inoltre 11 decessi, con totale a 2.355. Cresce in particolare la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive. A 900 ricoverati nei reparti ordinari scatta il passaggio alla 'Fascia 3' del Piano regionale di sanità pubblica, con l'attivazione dei 10 ospedali Covid center, per cui il presidente Luca Zaia chiederà alle aziende sanitarie il piano relativo, per la validazione in 24-48 ore. "Siamo come in una turbolenza durante un grande volo intercontinentale - ha commentato Zaia - bisogna avere nervi saldi ed essere organizzati. E' giusto che il cittadino sappia come si sta evolvendo la situazione, perché questa sfida la facciamo assieme. Noi curiamo tutti negli ospedali, ma il cittadino deve tenere bene la mascherina, o meglio stare a casa". Sul piano clinico, Zaia ha rimarcato che "continuiamo a imbarcare 50 pazienti in area non critica, sono questi i reparti che fanno da riferimento per il piano di emergenza, rispetto alle terapie intensive; mancano 100 ricoverati, e tra 2 giorni il Veneto passa in Fascia 3. Chiediamo la massima collaborazione, perché vi sono molti accessi ai pronto soccorso in autonomia, e si rischia di mandarli al collasso. Piuttosto - ha sottolineato - chiamate il medico". Intanto oggi anche in Veneto è stata la giornata della protesta da parte dei pubblici esercenti contro il Dpcm che limita gli orari di lavoro. Una serie di iniziative pacifiche nelle varie città, come in campo Santo Stefano a Venezia con un sit-in durante il quale gli operatori si sono seduti a gambe incrociate sul selciato mostrando cartelli e con lenzuola "apparecchiate" come a tavola. Lenzuola bianche stese sull'asfalto anche in piazza Bra a Verona, con circa un migliaio di ristoratori. A Vicenza, la categoria si è recata dal Prefetto, con il presidente di Confcommercio Sergio Rebecca e il direttore Ernesto Boschiero. (ANSA).