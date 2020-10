Covid: Svezia, quasi 2.000 casi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Nelle ultime 24 ore in Svezia ci sono stati 1.980 nuovi casi di coronavirus, un numero record dopo quello registrato ieri. Lo ha annunciato l'Agenzia della Sanità svedese. Ci sono stati anche altre nove vittime. La Svezia, l'unico Paese al mondo a non aver attuato il lockdown contro la pandemia di Covid-19, ha un tasso di mortalità pro capite molto più alto rispetto ai vicini nordici ma inferiore a quello di alcuni paesi europei, come Spagna e Gran Bretagna. (ANSA).