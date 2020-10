Gli internisti: "Reparti quasi al collasso, medici stremati"

reparti di medicina interna sono vicini al collasso e i medici allo stremo: serve un intervento urgente affinchè il Sistema Sanitario tenga e l’assistenza sia garantita a tutti». Questo l’appello di Antonello Pietrangelo, presidente della Società Italiana Medicina Interna (Simi), che, in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza e alle Istituzioni, sottolinea come l’emergenza Covid non debba far dimenticare gli 'over 70 con più malattie, la cui salute è messa a dura prova dall’inverno'. Sono i medici internisti, spiega Pietrangelo, «a gestire il 70-80 per cento dei pazienti Covid», ma i reparti di Medicina Interna «nel periodo invernale sono da sempre anche affollati ed impegnati proprio a gestire pazienti anziani, fragili con multipatologie, ricoverati per polmonite. Questi reparti sono ormai già saturi».

Oggi, infatti, prosegue, «a differenza di quanto accaduto a marzo-aprile, alla curva epidemiologica in rapida crescita dei pazienti Covid si affianca ora quella fisiologica e stagionale dei pazienti cronici over 70, non-Covid, che hanno ed avranno bisogno di accedere agli ospedali a causa di un aggravamento delle loro condizioni di salute legato all’inverno».

E’ tempo di introdurre «soluzioni concrete per non negare l'assistenza a nessuno, nè ora nè tra qualche settimana, quando entrambe le curve epidemiologiche metteranno seriamente a rischio la tenuta del Sistema Sanitario». Per farlo, conclude, «servono posti letto e bisogna adeguare il numero di medici ed infermieri dei reparti di medicina interna al numero di posti letto realmente gestiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA