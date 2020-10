Lamorgese: malcontento solo pretesto per scontri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Accanto alle civili proteste dei cittadini, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza e guerriglia urbana. Si è trattato di episodi che hanno trovato soltanto occasionale pretesto nel malcontento. Tutti gli episodi hanno visto all'opera soggetti che nulla hanno a che fare con le categorie interessate dalle misure del governo". E' quanto detto dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nella sua informativa al Senato sugli scontri dei giorni scorsi. "L'epidemia sta assumendo una valenza totalizzante con riflessi inevitabili anche sul profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica - ha sottolineato -. Siamo consapevoli delle difficoltà che le misure emergenziali, sia governative che delle regioni, hanno determinato per gli italiani, soprattutto per alcune categorie - ha aggiunto -. Il governo è in costante ascolto delle voci di disagio". "Il bene comune - ha concluso - è tenere insieme il Paese. L'obiettivo dev'essere quello di assicurare la tenuta sociale del Paese, da un lato con risorse e impegno del governo, dall'altro attraverso un contrasto efficace di azioni violente garantendo la sicurezza di tutti". (ANSA).