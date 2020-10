Linate tecnologico, tac per i bagagli a mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - L'aeroporto di Milano Linate diventa ancora più tecnologico. Dopo che a febbraio è stato introdotto in via sperimentale il Face Boarding, che permette l'imbarco grazie al riconoscimento facciale senza dunque carta d'imbarco, ora introduce un nuovo sistema di controllo dei bagagli a mano con macchine Tac invece che raggi X. Questo significa che non si dovranno più aprirli per tirare fuori creme, liquidi, pc o tablet. Linate è il primo aeroporto in Italia a dotarsi di questa tecnologia ed è il primo in Europa ad effettuare la totalità dei controlli dei bagagli a mano con le macchine TAC., che permettono il riconoscimento automatico degli esplosivi e, grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione, consente agli addetti rapide e accurate valutazioni pur riducendo i tempi necessari al controllo. In questo modo si riducono i tempi di attesa e le possibilità di assembramento. SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, sta anche portando avanti un progetto pilota in collaborazione con KME per utilizzare i prodotti saCup, una linea di rivestimenti antivirali in rame, noto per le sue proprietà antivirali e antibatteriche. Tutte le superfici a maggior contatto dei passeggeri: corrimano, maniglie dei carrelli porta bagagli e sostegni nei Cobus saranno rivestiti in rame. L'istituto di Virologia dell'Università di Pisa ha evidenziato che in un'ora la carica virale del Covid viene neutralizzata al 100% e in soli 10 minuti viene già abbattuta del 90%. (ANSA).