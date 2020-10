Mafia nigeriana: decine di arresti in Piemonte e Emilia Romagna

Oltre duecento agenti sono impegnati da questa mattina all’alba in una vasta operazione di polizia, condotta dalle Squadre Mobili di Torino e di Ferrara, contro l’organizzazione nigeriana di stampo mafioso chiamata «Viking» o «Norsemen Kclub International», articolata in cellule locali (dette «Deck") e presente in numerose città italiane.

Le indagini, coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia delle Procure della Repubblica di Torino e di Bologna, hanno portato all’emissione di decine di provvedimenti restrittivi di natura cautelare, in corso di esecuzione. Tra i destinatari delle ordinanze spiccano numerosi personaggi posti al vertice del livello nazionale dell’organigramma dell’organizzazione mafiosa, che si occupa della gestione dello spaccio di stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione.