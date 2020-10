Covid: focolaio in carcere Brissogne, un detenuto ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - Diversi casi di Covid-19 sono stati registrati nella casa circondariale di Brissogne (Aosta). Un detenuto settantenne è stato ricoverato all'ospedale regionale Parini di Aosta: le sue condizioni non sono particolarmente gravi ma per poterlo curare è stato necessario trasferirlo in reparto. Gli altri positivi, più giovani e nella maggior parte dei casi senza altre patologie, sono quasi tutti asintomatici e vengono al momento gestiti dal punto di vista sanitario all'interno del carcere. (ANSA).