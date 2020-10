Covid: Halloween, Chiavari vieta rito dolcetto o scherzetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CHIAVARI, 29 OTT - Per frenare la diffusione del Covid si può mettere al bando anche l'offerta di un dolcetto per evitare lo scherzetto nei giorni di Hallowen. Lo ha pensato il Comune di Chiavari che ha emesso una apposita ordinanza. Quindi niente dolciumi o regali come tradizione per Halloween. Il sindaco Marco Di Capua ha vietato per il 31 ottobre e 1 novembre l'organizzazione di manifestazioni in pubblico e privato riconducibili alla tradizionale ricorrenza americana, e soprattutto sarà vietato a singoli o gruppi l'accesso ad esercizi commerciali o abitazioni per chiedere dolcetti in omaggio per evitare lo 'scherzetto'. Il sindaco ha poi precisato che sarà vietato per gli operatori commerciali porre a disposizione dei piccoli caramelle, dolciumi e qualsiasi altro regalo.Genitori e bambini sono avvertiti a causa della pandemia anche "dolcetto o scherzetto" entra a far parte delle attività vietate, la multa va dai 400 ai 1000 euro". (ANSA).