Decreto ristori, oltre 2 miliardi per oltre 466mila imprese

Con il decreto ristori sono in arrivo contributi a fondo perduto per 2,458 miliardi per una platea di 466.657 imprese. E’ quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento: al momento si prevede il ristoro per categorie che rispondono a 53 codici Ateco ma Mise e Mef potranno decidere di ampliare la platea a nuovi settori, «a condizione che siano direttamente pregiudicati dalle misure restrittive» dell’ultimo dpcm anti-Covid. Per gli aiuti a questi settori restano a disposizione di qui a fine anno 50 milioni.

Tra gli attuali beneficiari la stima è di 324.232 imprese che già hanno avuto il contributo in estate (per una spesa di 1,656 miliardi), mentre le nuove che potranno accedere, tra cui quelle sopra i 5 milioni di fatturato, sono stimate in 142.425 per 802 milioni di spesa.