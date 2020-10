Di Maio, accordi di Abramo contributo positivo per pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 29 OTT - "La firma degli Accordi di Abramo rappresenta un contributo positivo verso la pace e la stabilità in Medio Oriente. Il progressivo avvicinamento del mondo arabo ad Israele contribuirà alla stabilità regionale e al riconoscimento del diritto di Israele di esistere in sicurezza" . Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa a Gerusalemme con il suo omologo israeliano Gabi Ashkenazi. "Questo - ha aggiunto - è un punto cardinale della nostra politica estera in Medio Oriente". (ANSA).