Nizza: Macron, attentato terroristico islamista

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha denunciato "un attentato terroristico islamista" oggi a Nizza ed ha garantito il "sostegno ai cattolici da tutto il Paese". Voglio innanzitutto dare il sostegno della nazione intera ai cattolici di Francia e del mondo" ha dichiarato Macron, parlando davanti alla chiesa dell'attentato. "Dopo l'assassinio del padre Hamel nell'estate 2016, i cattolici sono di nuovo attaccati nel nostro paese, minacciati. La nazione intera è al loro fianco e ci resterà perché la religione possa continuare ad esercitarsi liberamente nel nostro paese". "In Francia - ha proseguito il presidente - c'è una sola comunità, la comunità nazionale. Dobbiamo, in questi momenti, unirci e non cedere nulla allo spirito di divisione". (ANSA).