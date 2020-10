Nizza: Merkel, solidali con Francia dopo attacco 'brutale'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - BERLINO, 29 OTT - La Germania è solidale con la Francia dopo l'attacco "brutale" nella basilica di Notre-Dame a Nizza in cui sono morte tre persone: lo ha reso noto oggi in un tweet la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Sono profondamente scossa dai brutali omicidi nella chiesa di Nizza - ha scritto Merkel in un messaggio pubblicato dal suo portavoce, Steffen Seibert - I miei pensieri vanno ai parenti delle persone uccise e dei feriti. La Germania è con la Francia in questo momento difficile". (ANSA-AFP).