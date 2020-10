Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - "Non spedite piu' i vostri voti, non arriverebbero in tempo": a cinque giorni dall'Election Day la speaker della Camera Nancy Pelosi lancia un appello agli elettori, accusando l'amministrazione Trump di sabotare il voto per posta. "Stanno facendo di tutto per smantellare il sistema postale", ha denunciato. "Anche lo Us Postal Sevice - ha aggiunto Pelosi - sta dicendo che ormai e' troppo tardi per spedire il voto, considerando che ci vogliono cinque, sei giorni perche' venga recapitato". Sono almeno 42 milioni i voti per posta spediti e non ancora arrivati.(ANSA).