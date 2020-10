Covid: in Spagna il virus chiude quasi 10mila classi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi in Spagna sono quasi 10mila le classi che sono state chiuse a causa del coronavirus, mentre il provvedimento è scattato per 159 istituti. In particolare, stando ai dati delle organizzazioni di categoria citati dalla Efe, le classi chiuse sono ad oggi 9.750 e si contano anche 1.578 docenti contagiati dalla ripresa delle lezioni. Sui 159 istituti interessati dalla misura, così come sono 2.574 le classi che sono state riattivate. (ANSA).