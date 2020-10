© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUCAREST, 30 OTT - Sono 6546 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Romania in 24 ore, un numero che supera la cifra record di ieri, secondo quanto riportato dalla Mediafax. Le vittime segnalate in un giorno sono 103, mentre sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 917. (ANSA).